Det ble et løp for minneboka der nordmannen hadde et lite grep hele veien på vei mot 45,94.

Rai Benjamin tok innpå ham på oppløpssiden på vei mot den siste hekken, men så fant Warholm ekstra krefter, svarte og rykket fra ham til klar seier.

Benjamin kom inn på 46,17, også han langt under den tidligere rekorden. Det var langt ned til bronsen. Den tok Alison dos Santos, men han var bare to hundredeler bak Warholms tidligere verdensrekord.

– Er det mulig, mumlet Warholm mens han ruslet rundt i målområdet.

Han så rystet ut da han fikk se tiden lyse fra storskjermen. Før det hadde han revet i stykker drakten sin i glede. Og gjemt ansiktet i hendene, tydelig småsjokkert.

– Et løp for historien, sa speakeren på stadion.

Perfekt

Det er ikke Warholm uenig i.

– Jeg har tvilt på om det finnes noe sånt som et perfekt løp, men i dag tror jeg faktisk det var det. Hvis jeg klarer å kopiere dette så er det fantastisk, sa han til Discovery.

– Dette betyr hele verden for meg. Alt jeg har puttet inn, alle timene jeg har brukt. Dette er livet mitt, og jeg vil takke alle som sto opp tidlig og brukte tiden sin til å se på meg, alle som har støttet meg, sa han.

– Jeg skal innrømme at i dag kom tårene, jeg skal ikke skjule det. Det er det største jeg har opplevd på en idrettsbane.

Det var et helt spesielt øyeblikk også for mange andre. Det internasjonale friidrettsforbundet skrev på sitt nettsted at det var et av de beste løp på en friidrettsbane noensinne.

Vanskelig å tro

På pressetribunen tittet reporterne på hverandre, og flere tvilte på at klokka viste riktige tider.

Flere nettsteder beskriver prestasjonen til Warholm som et av historiens beste i friidrett uansett øvelse.

Warholm får gullmedaljen på en seremoni 19.45 japansk tid tirsdag. Tidligere i OL vant Kristian Blummenfelt triathlon for Norge.

Warholm satte verdensrekord med 46,70 under Bislett Games i Oslo 1. juli. Den ble blåst av banen i OL.

Seks av de sju første i finalen satte personlig rekord. Både Benjamin og Dos Santos satte rekord for sitt kontinent, ytterligere tre mann satte nasjonal rekord.

– Jeg trodde 46,4 ville holde til å vinne. Hvis du hadde sagt at jeg skulle løpe på 46,1 og tape, så ville jeg antagelig ha gitt deg juling, sa Benjamin i pressesonen.

Ubeseiret siden 2018

Sist gang Warholm tapte en 400 meter hekk var i tsjekkiske Ostrava 8. september 2018. Han ble verdensmester både i London i 2017 og i Doha i 2019.

Warholm debuterte i olympisk sammenheng i Rio de Janeiro i 2016. Da vant han forsøksheatet og kom på fjerdeplass i semifinalen. Den gang nådde han ikke finalen og ble nummer ti totalt.

Seks nordmenn hadde tatt OL-gull i friidrett før Warholm startet i godt over 30 varmegrader i Tokyo. Spydkaster Andreas Thorkildsen var sist ut av disse i 2008.

Tirsdag gjorde Warholm en prestasjon som overgikk dem alle.

