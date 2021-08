Bakenga klar for japansk fotball

sport

Det bekrefter Odd på sitt nettsted.

Bakenga kom til Odd i 2020 og har vært en viktig brikke for skiensklubben.

Kontrakten hans med Odd ville gått ut etter denne sesongen, men nå er det klart at han reiser til japanske Tokushima Vortis allerede i sommer.

«Vi takker Mush for mange flotte mål og fine fotballøyeblikk, og ønsker lykke til videre», skriver Odd.

Familieklubb

Spilleren selv takker for tiden i eliteserieklubben med en hilsen til klubben og supporterne.

«Takk for velkomsten jeg fikk da jeg kom. Takk for kjærligheten jeg har fått fra dere. Takk for støtten når det har butta imot. Takk for innsatsen dere har lagt ned hver kamp, det har ikke gått upåaktet hen», sier han.

Han avslutter hilsenen med et «på gjensyn».

Til NTB sier Bakenga at han kommer til en japansk utgave av Odd.

– Jeg forventer å komme til en god klubb, en familieklubb. Ikke den største klubben i Japan, men jeg tror den passer meg godt. Det har også Odd gjort, og dette er litt samme versjon, sier han.

Bakenga sier han har ønsket seg et utenlandseventyr igjen.

– Jeg har hatt lyst til å spille i utlandet. De lette etter spiss og hadde meg øverst på listen, og de har sett på meg mye lenger enn jeg hadde trodd. De hadde veldig lyst på meg, så da var det bare å legge vekk alt annet, sier spissen.

Han venter nå på visum. Deretter reiser han til Japan.

11 seriemål

Tokushima Vortis spiller i den japanske J1-ligaen. Klubben har kun tre lag bak seg på tabellen etter 22 kamper. Den kjemper dermed i nedrykksstriden i toppdivisjonen.

Bakenga har scoret 11 seriemål for Odd denne sesongen. Han har med det kun Moldes Ohi Omoijuanfo (15) og Lillestrøms Thomas Lehne Olsen (12) foran seg på toppscorertabellen i Eliteserien.

