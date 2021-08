Ashram brøt den russiske RG-dominansen

sport

De russiske tvillingene Dina og Arina Averina var favoritter etter at de var klart best i fredagens kvalifisering, men i finalen vant Ashram en jevn duell med Dina, mens Arina måtte nøye seg med fjerdeplass.

Alina Gornosko fra Hviterussland stakk av med bronsen.

Det ble konkurrert med redskapene ring, ball, køller og bånd. Ashram var best med ring og køller, nest best med de to andre. Dina Averina var best med ball og bånd, nest best med de to andre.

Sammenlagt seiret Ashram med sine 107,800 poeng 0,150 foran rivalen. De to var i en klasse for seg, og ned til Gornosko på bronseplass var det 5,1 poeng.

Med køller oppnådde Ashram dagens høyeste poengsum til tonene av Beyonces «Crazy in Love», mens hun avsluttet med bånd til en technoversjon av den jødiske folkesangen «Hava Nagila».

Ashram tok sin første store internasjonale seier, i en øvelse der det var blitt russisk gull fem ganger på rad. Bare en gang tidligere er øvelsen vunnet av en utøver som ikke er fra Sovjetunionen eller en tidligere sovjetrepublikk. Det var i 1984, da Sovjetunionen boikottet OL.

