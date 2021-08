Dette skjer i OL i dag

sport

Sandvolleyballfinale med Mol og Sørum

Anders Mol og Christian Sørum spiller OL-finale klokka 04.30. Der skal de forsøke å sikre Norges første OL-gull i sandvolleyball noensinne, mot den russiske duoen Vjatsjeslav Krasilnikov og Oleg Stojanovskij. Mol og Sørum kan med seier sikre det tredje gullet for Norge under sommerlekene i Tokyo.

Jakob Ingebrigtsen løper finale på 1500 meter

Kun timer etter at Mol og Sørum skal kjempe om OL-gull i sandvolleyballen, har Norge en ny sjanse på edelt metall. Jakob Ingebrigtsen løper OL-finale på favorittdistansen 1500 meter klokka 13.40. Skulle Jakob Ingebrigtsen og duoen Mol/Sørum innfri, kan det dermed bli en skikkelig norsk jubeldag i Tokyo lørdag.

Karoline Bjerkeli Grøvdal løper 10.000 meter finale

Etter et skuffende resultat på 5.000 meteren, får Karoline Bjerkeli Grøvdal muligheten til å revansjere nedturen lørdag. Klokka 12.45 går startskuddet for 10.000 meter-finalen for kvinner.

Brasil og Spania kjemper om OL-gull i fotballfinalen for herrer

Klokka 13.30 er det duket for OL-finale i fotball for herrer, kampen om gullet står mellom Brasil og Spania. Brasil har mulighet til å hente sitt andre strake OL-gull. Anført av verdensstjernen Neymar, innkasserte de gulkledde gullet på hjemmebane i Rio-OL 2016.

(©NTB)