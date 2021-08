Dobbelt kenyansk på kvinnenes OL-maraton

sport

Jepchirchir så lenge ut som en «hjelperytter» for verdensrekordholder Kosgei. Men vannhenting og drahjelp ble etter hvert lagt på is, da hun innså at gullmedaljen var innen rekkevidde.

Seks kilometer før mål sa Jepchirchir takk og farvel til storfavoritt Kosgei og sikret OL-gull i Sapporo med tiden 2.27.20. Kosgei kom i mål 16 sekunder senere.

Seidel leverte lørdag en skikkelig maraton-sensasjon, og hun sikret den siste plassen på pallen, ti sekunder bak Kosgei.

Konkurransen var lagt til Sapporo grunnet ventet ekstremvarme i Tokyo. Byen ligger 800 kilometer nord for hovedstaden, og starttidspunktet var flyttet til 06.00 lokal tid.

Sondre Nordstad Moen løper maraton for herrer natt til søndag norsk tid.

