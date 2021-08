Lyn skremte Sandviken – sjumålsdrama i Bergen

sport

Det så lenge ut til at Lyn skulle sjokkere og få med seg poeng mot Sandviken i lørdagens oppgjør, men en straffescoring i det 90. minutt ga serielederne 2-1 og tre poeng.

Rosenborg var på besøk hos Stabæk i det som skulle vise seg å bli tidvis enveiskjøring fra trønderne. Tabelljumbo Stabæk sjokkerte to ganger da de tok ledelsen både 1-0 og 2-1, men etter det skulle alt handle om Lisa-Marie Utland. Hun scoret tre mål i oppgjøret som endte med 5-2-seier til trønderne.

Da LSK Kvinner gjestet Arna-Bjørnar ga ikke lagene seg før det sto 4-3 på måltavla til fordel for kanarifuglene. Miljana Ivanovic reduserte to ganger for Arna-Bjørnar.

I Oslo var Kolbotn på besøk hos Vålerenga der hjemmelaget til slutt vant komfortabelt 3-0.

Avaldsnes slo Klepp komfortabelt 4-0 og klatret opp på 5.-plass.

Sandviken leder fortsatt med ett poeng ned til Rosenborg. De to lagene møtes i neste runde. Lyn er ett poeng over streken, tett jaktet av Klepp og Stabæk på henholdsvis seks og fem poeng.

