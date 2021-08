Popstjerne fikk plass i spillerstallen til engelsk fotballklubb

sport

Det er klart etter at klubben selv har offentliggjort den endelige spillerstallen på egne nettsider.

Superstjernen Sheeran er Ipswich-supporter på sin hals og har foran den kommende sesongen gått inn som draktsponsor for klubben som holder til på tredje nivå i engelsk fotball. Artistens mange suksessfulle albumer skal pryde fronten av Ipswich-spillernes drakter.

Selv om Sheeran nå offisielt også har fått plass i spillerstallen med eget draktnummer, er det imidlertid ikke spesielt sannsynlig at han blir å se på banen. Det bekrefter hovedpersonen selv.

– Jeg tror dette blir en fantastisk sesong, og jeg er beæret over å få være en del av den. Jeg håper bare at draktnummeret er symbolsk, fordi jeg ønsker at vi skal rykke opp, og det skjer ikke hvis jeg spiller, sier Sheeran.

Han vedgår samtidig at han liker klubbens gest.

– Da Ipswich fortalte meg om dette, trodde jeg det var en spøk, men jeg elsker ideen, sier popartisten.

Ipswich-sjef Mark Ashton sier draktnummeret og plassen i spillerstallen er klubbens måte å takke Sheeran for støtten.

30 år gamle Sheeran har vunnet fire Grammy-priser og gjort stor suksess i musikkbransjen. Han har også hatt roller som skuespiller i flere Hollywood-filmer.

Det er ikke kjent hvor mye draktsponsoravtalen Sheeran har inngått med favorittklubben, er verdt. Ipswich ble nylig kjøpt opp av amerikanske investorer.

