Edvardsen storspiller under Kjønø – to mål i ny Stabæk-seier

sport

Edvardsen er virkelig i form om dagen, og scoret sitt fjerde og femte mål på de fire siste kampene søndag. 22-åringen, som herjet for Eirik Kjønø i Grorud, har scoret i alle fire seriekampene siden Kjønø tok over som Stabæk-trener.

– Det handler kanskje om spillestilen da. Å spille under Kjønø igjen. Jeg scoret mye mål under ham i Grorud og har begynt å score mange mål under ham igjen, sa Edvardsen til Discovery etter kampen.

Han fikk prisen som banens beste spiller av Discovery og kunne gi 10.000 kroner til en breddeklubb. Edvardsen fikk velfortjent applaus da han ble byttet ut etter 76 minutter. Han kan bli viktig framover i Stabæks kamp for å overleve i Eliteserien.

– Det blir selvfølgelig Grorud vet du, sa Edvardsen om hvor pengesummen ville gå.

Sto bak alt

Kantspilleren sto først for den målgivende pasningen da Simen Wangberg ga Stabæk ledelsen etter sju minutter på corner. Midtstopperen ruvet høyest i boks og stanget Stabæk opp i 1-0.

Wangberg måtte ut med skade etter en halvtime og ble erstattet av Mats Solheim, som spilte sin siste kamp etter at han fredag bekreftet at han legger skoene på hylla. – Det var lysken som knurret litt. Det er kjedelig å må gi seg med skade, sa Wangberg, som mener det bare dreier seg om en liten strekk. Uten Wangberg sørget Edvardsen for ny jubel for Stabæk like før pause. Unggutten kranglet seg forbi flere Sarpsborg-forsvarere og sendte ballen i mål. Ti minutter etter hvilen sørget Edvardsen for 3-0 etter å ha blitt spilt fri av Pål Alexander Kirkevold.

Kristian Fardal Opseth reduserte til 1-3 like før slutt, men Stabæk vant endelig på hjemmebane igjen. Det var deres første trepoenger hjemme siden 2-0 mot Brann 27. mai. Med to seire i cupen står Stabæk nå med seier i deres fire siste kamper.

– Det er selvfølgelig ekstremt deilig. Nå har vi fire seiere på rad og begynner å se ut som et lag. Det er mye vi kan forbedre, men det er ett fotballag nå, sa Kjønø om seieren.

Bæringene klatrer ikke på tabellen, men har fem poeng ned til Brann på sisteplass. Opp til Tromsø på sikker grunn er det bare ett poeng.

Kirkevold på plass

Stabæks nye spiss framprovoserte hjørnesparket som skulle lede til 1-0 for Stabæk. Kirkevold ble lagt i bakken i 16-meteren, men kom seg fort opp igjen og presset fram en redning fra Anders Kristiansen.

Stabæk-spillerne ropte på straffespark, men skulle likevel få uttelling på corneren dommeren dømte istedenfor. Wangberg var suveren i feltet da han styrte inn 1-0 med pannebrasken.

Etter et snaut kvarter var bortelaget nær ved å utligne, da Marcus Sandberg kom ut i feltet for å bokse vekk et forholdsvis ufarlig innkast. Sjansen etter den dårlige utboksingen ble mye farligere og Stabæks svenske sisteskanse kunne takke danske Sammy Skytte for at nordmannen Bjørn Inge Utvik ikke utlignet. Skytte fikk avverget på strek.

Sarpsborg tok over kampen og hadde to farlige cornere like før halvtimen. Like etter måtte Wangberg ut med skade og erstatteren Solheim og resten av Stabæk ble liggende i forsvarsposisjon helt til Edvardsen ordnet 2-0 på overtid av første omgang.

Edvardsen i kjempeform

Etter 55 minutter var Edvardsen frampå igjen. Stabæk lå bakpå igjen, men nok en gang var de effektive da de fikk sjansen til å gå i angrep. En nydelig stikker fra Kirkevold gikk ut til Edvardsen på kanten og 22-åringen spurtet mot keeper før han lekkert chippet ballen i mål.

– Hvis jeg ikke klarer å score selv, så er det nest beste å gi andre muligheten. Man drømmer alltid om å få en scoring i debuten, men med 3-1 kan man ikke ønske noe bedre enn det, sa Kirkevold om Stabæk-debuten.

For Edvardsen ble ett mål i kampene mot Strømsgodset, Lillestrøm og Mjøndalen dermed fulgt opp med to scoringer mot Sarpsborg.

Med 3-0-ledelse handlet det meste om å trygge inn seieren for Stabæk. Det klarte de ikke - Opseth reduserte til 1-3, som også ble sluttresultatet.

Stabæk skal spille borte mot Kristiansund på lørdag, mens Sarpsborg tar imot Strømsgodset samme dag.

(©NTB)