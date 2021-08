Femte OL-gull for Bird og Taurasi

sport

Bird og Taurasi OL-debuterte sammen i Aten-lekene i 2004 og innledet gullsamlingen umiddelbart. Siden har de triumfert i Beijing, London, Rio og nå Tokyo.

– Alt vi har gjort for USAs basketballforbund har vi gjort sammen. Det passer godt at det slutter her, sa 40-årige Bird, som setter strek etter sitt femte OL.

– Det er samme følelse som når man er ferdig på universitetet.

Taurasi holder døra på gløtt for at hun jager sitt sjette gull i Paris om tre år.

Idiot

– Vi får se. Vi har holdt på i 20 år. Folk ser bare disse øyeblikkene, men ikke alt arbeidet som ligger bak, alle treningene, alle reisene, alle møtene, sa 39-årige Taurasi.

– Ha, ha, din idiot, sendte Bird i retning Taurasi da hun i intervju med AP åpnet for nok et OL.

USA har vunnet alle de 38 OL-kampene duoen har spilt, og totalt er USA nå oppe i sju strake OL-gull for kvinner. Seiersrekken er oppe i 55 kamper og strekker seg bakover til bronsekampen i 1992.

Trippel

Brittney Griner var toppscorer i finalen med 30 poeng. Bird og Taurasi scoret sju hver. På det japanske sølvlaget førte Maki Takada an med 17 poeng.

Dawn Staley, første svarte kvinne som har vært trener for USA-laget, står etter søndagens seier med OL-gull både som spiller, trenerassistent og hovedtrener.

(©NTB)