Mål fra Børkeeiet og Rosted til ingen nytte – Brøndby tapte derbyet for FCK

Brøndbys norske spillere utlignet hver sin gang på corner, i hver sin omgang, da Brøndby til slutt endte opp med å tape i rivaloppgjøret.

Jonas Wind hadde gitt FCK ledelsen da Børkeeiet scoret sitt første mål for Brøndby. Midtbanespilleren sto uten nettkjenning for danskene siden overgangen fra Stabæk i 2019, men kranglet inn 1-1 etter en retur på corner etter 26 minutter.

Ni minutter senere gikk FCK opp i ledelsen på ny ved midtstopper Davit Khocholava, det også etter corner, før Rosted skulle sørge for ny norsk utligning like etter pause. Han headet inn 2-2 via stolpen og inn.

Men København skulle til slutt bli for sterke i byderbyet. Jonas Wind scoret sitt annet mål for dagen da han sørget for 3-2-ledelse etter et flott angrep i det 69. minutt. Pep Biel la på til 4-2 etter 80 minutters spill da han var først på en retur fra Brøndby-keeper Mads Hermansen.

Brøndby står uten seier så langt, med tre poeng etter fire kamper. FCK er på sin side ubeseiret, med to seire og to uavgjort.

