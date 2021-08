Svensk avis: Aslak Fonn Witry på vei til AZ

sport

Fredrik Midtsjø og Håkon Evjen spiller allerede i AZ og nå kan de få selskap av enda en norsk spiller. Witry er få detaljer unna en overgang til nederlandsk fotball melder Expressen. Planen kan være at Witry skal erstatte Jonas Svensson, som nylig signerte for tyrkiske Adana Demirspor.

Trønderen har vært en av stjernespillerne i Allsvenskan etter at han dro fra Ranheim til Djurgården i 2019. Backen har scoret 10 mål og stått bak 15 målgivende pasninger for Stockholmsklubben i Allsvenskan og det har blitt lagt merke til utenlands.

Djurgården fikk beholde ham i vinter og denne sesongen står Witry med fem mål i Allsvenskan på 13 kamper. Høyrebacken spilte også i søndagens 1-4-tap for AIK, i det som ser ut til å ha blitt nordmannens siste for svenskene.

Overgangen til Witry kan åpne opp for en ny norsk back i Allsvenskan. Leo Cornic ble klar for Djurgården i vinter etter storspill for Grorud i 1. divisjon i Norge. Høyrebacken kan være en naturlig arvtaker for Witry.

(©NTB)