Walsleben sterkest i Arctic Race-avslutningen – Eiking nær sammenlagtseier

sport

Mot slutten ble det spenning da duoen Walsleben og nederlandske Niki Terpstra skulle opp en bratt bakke. Der var tyskeren sterkest og stakk av med den siste etappeseieren i Arctic Race of Norway 2021.

Odd Christian Eiking var svært nære å ta etappeseieren i lørdagens etappe, som ble avsluttet med en tøff stigning opp til Målselv fjellandsby. Det var imidlertid Ben Hermans som vant og samtidig tok over den gule ledertrøyen før søndagens avsluttende etappe i rittet.

Duoen skulle være innblandet i drama også søndag. Eiking prøvde seg med et rykk helt på tampen, men han fikk bare to sekunder ned til belgieren som trillet i mål like bak.

Skuffet

Eiking var skuffet etter at han innså at han ikke fikk nok sekunder på slutten.

– Nei du kødder. Nei, sa han til TV 2 like etter målgang.

Eiking erkjente at han trodde at han med rykket hadde sikret seieren. Eiking sa også at han ikke følte seg helt hundre prosent i form i dag.

– Det er utrolig bittert. Jeg gjorde mitt beste, konstaterte Eiking.

Norske i brudd

Slutten på søndagens etappe var ikke like tøff som lørdagens, men rytterne skulle opp en 1.-kategoristigning tidlig, tillegg til at de skulle opp en to kilometer lang stigning med 5,5 prosent i gjennomsnitt på slutten.

Det var imidlertid et brudd som stakk tidlig på etappen. Der satt blant andre to nordmenn i Erik Nordsæter Resell og Tore André Aase Vabø med 50 kilometer igjen. Vabø falt av bruddet med tett under 20 kilometer igjen.

Bruddet så ut til å bli hentet inn med litt under fem kilometer igjen, men flere angrep i front, samt at det gikk tregt i hovedfeltet, gjorde at Niki Terpstra og Philipp Walsleben kom fri i en duo.

Der var Walsleben sterkest i avslutningen. Walsleben skal legge opp som sykkelrytter etter inneværende sesong.

