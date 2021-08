sport

Argentineren har fått bekreftet en seneskade i høyre legg, opplyser klubben på sine nettsider.

Skaden kom kun dager etter at det endelig ble bekreftet at Lionel Messi forlater klubben etter 17 år, så Agüeros skade betyr mer dårlig nytt for trener Ronald Koeman.

Agüero skrev i mai under på en toårsavtale med den spanske storklubben etter ti år i Manchester City. Spydspissen er med sine 260 mål Citys mestscorende spiller gjennom alle tider.

