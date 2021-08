Finne og Nilsen med målpoeng i Brann-comebacket

sport

Den 26 år gamle spissen skrev under for gamleklubben før helgen, og mandag fikk han sjansen fra start i en treningskamp mot Fyllingsdalen, som Brann vant 3-1.

Finne bidro med et par fine offensive initiativ i innledningen av oppgjøret, og idet kampuret rundet 14 minutter slo han til skikkelig.

Robert Taylor fintet av en Fyllingsdalen-spiller på venstrekanten og spilte inn i feltet, der Finne kom løpende og bredsidet inn 1-0.

– Det var kjekt å komme i gang og sette den første som kommer. Vi gjorde en bra 1. omgang, sa Finne til Bergens Tidende.

Fire minutter senere markerte også en annen hjemvendt Brann-helt seg. Sivert Heltne Nilsen, som forlot Bergen for tre år siden, slo en fin målgivende pasning da Filip Delaveris økte til 2-0.

Senere i første omgang økte Kristoffer Barmen Branns ledelse til 3-0. Den gamle Brann-kjenningen Erik Huseklepp reduserte for Fyllingsdalen tidlig i annen omgang etter et raid på venstrekanten.

Bård Finne og Sivert Heltne Nilsen skrev begge under for Brann i forrige uke. De anses som to nøkkelbrikker i forsøket på å løfte klubben opp fra nedrykksstriden i Eliteserien.

– Det er selvfølgelig en stor utfordring, men det er en utfordring vi må like. Vi må gå «all in», sa Nilsen til BT.

Kommende helg skal Brann spille hjemmekamp mot Sandefjord. Der får supporterne trolig se de to hjemvendte heltene i aksjon.

– Det var et fint skritt fra dem inn mot Sandefjord-kampen. Jeg tror det var godt å få blåst gjennom motorene deres, sa Brann-trener Eirik Horneland.

