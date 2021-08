Ishockey: Finsk 28-åring klar for Vålerenga

sport

– Mika Partanen er en sterk, teknisk og sjanseskapende spiller, med et tungt skudd. Dette passer veldig godt med de kvalitetene vi har jaktet. Vi gleder oss til å få Mika på plass i laget, sier sportssjef Frikk Juell til klubbens nettsider.

Partanen har spilt nærmest hele karrieren i finsk hockey, men unntak av et par sesonger med juniorhockey i Canada og noen måneder på utlån i Sveits.

Han kommer til Vålerenga fra Vaasan Sport i finsk toppdivisjon. Han fikk med seg én kamp for Jokerit i KHL sist sesong, et lag han tidligere har spilt for i den finske toppdivisjonen.

Han har dessuten flere sesonger bak seg i Helsingfors, der han blant annet var lagkamerat med Vålerenga-spiller Tammi Taimi.

