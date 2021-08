Schjelderup matchvinner for Nordsjælland – sammenlignes med EM-profil

sport

Etter å ha startet sesongens tre første kamper for FCN var Schjelderup henvist til benken i mandagens oppgjør. Men bare tre minutter etter at han ble byttet inn i annen omgang skulle han spille en viktig rolle.

17-åringen fra Bodø fikk en pasning inne i OB-feltet og skjermet den slik at han ble sparket ned av Jens Thomasen og fikk straffespark.

Det tok unggutten selv, og han satte ballen kontrollert i mål til 2-1. Etter kampen ble han rost opp i skyene av trener Flemming Pedersen.

Damsgaard-aktig

– Det er Andreas Schjelderup man skal holde øye med hos oss i år. Det er en klassespiller i emning som nettopp har fylt 17 år, men som allerede har vist riktig, riktig mye, sier Pedersen til Ritzau.

FCN har solgt en rekke talenter til store klubber i Europa tidligere. Blant andre Sampdoria-vingen Mikkel Damsgaard, som viste seg fram for Danmark under sommerens fotball-EM.

- Jeg tviler på ingen måte på Schjelderup. Han har noen av de samme tingene som Mikkel Damsgaard, som har et teknisk meget høyt nivå. Overblikket og skuddteknikken minner også om Damsgaards, fortsetter Pedersen og får støtte av Nordsjælland-kaptein Magnus Kofod.

– De (Schjelderup og Damsgaard) kan helt klart sammenlignes når det gjelder spillet i mellomrom, ballberøringene og blikket for medspillerne, sier han.

Drømmer stort

Schjelderup takker for rosen og sier at han har store ambisjoner som fotballspiller.

– Det er flott at Flemming framhever meg. Det er mange gode talenter som har kommet opp og blitt store i denne klubben. Jeg håper å bli et av dem, og jeg jobber hardt for å bli mer stabil i prestasjonene mine, sier nordmannen.

Kampen mot OB endte 3-1 etter at Simon Adingra trygget seieren på overtid da han snappet ballen og banket den opp i nettaket.

Helt i starten av kampen hadde Oliver Villadsen sendt vertene i føringen, mens den tidligere Rosenborg-spilleren Issam Jebali kvitterte for OB like etter pause.

Jørgen Skjelvik spilte hele kampen for OB, mens Robin Dahl Østrøm ble byttet ut like før slutt.

(©NTB)