Viking signerer midtstopper fra Australia

sport

Det melder Stavanger Aftenblad mandag.

– Jeg kan bekrefte at det ser ut til at vi blir enige både med spiller og den australske klubben. Jeg blir overrasket dersom vi ikke lander denne avtalen i løpet av dagen, bekrefter daglig leder Eirik Bjørnø i Viking til avisen mandag morgen.

Stensness har representert både Australia og New Zealand på U-landslagsnivå og scoret blant annet sitt første mål for New Zealand da de slo Norge i U-20 VM i 2019. Det var samme turnering Erling Braut Haaland scoret ni mål i en og samme kamp mot Honduras.

Han sitter i koronakarantene i New Zealand etter å ha kommet hjem fra spill i Tokyo-OL. Der spilte han sammen med Vikings Joe Bell da New Zealand tok seg til kvartfinale.

22-åringen kan spille både midtstopper og defensiv midtbane. Stavanger Aftenblad melder at det skal dreie seg om en treårsavtale for Stensness i Viking og at han trolig ankommer Stavanger om en drøy uke.

(©NTB)