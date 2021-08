Full forvirring om Barcelonas siste Messi-tilbud

sport

– Situasjonen i og rundt Barcelona ser mer og mer ut som et sirkus, innleder Marca sin sak om Barcelona og Messi med.

Ifølge det katalanske TV-programmet La Porteria har Barcelona prøvd en aller siste gang å få Lionel Messi til å bli i klubben. Et forslag skal ha blitt sendt i 02.00-tiden natt til tirsdag til Messis representanter fra Barcelonas nye administrerende direktør Ferran Reverter.

Football-Espana skriver på sine sider at Reverter skal ha ringt Jorge Messi, som er faren og agenten til sønnen Lionel, for å gi teamet et siste tilbud.

Samtalene fortsetter

Disse opplysningene bestrider La Liga-eksperten Guillem Balagué, skriver TV 2.

«En kilde i FC Barcelona avviser at den katalanske klubben har gitt Messi et nytt tilbud i natt. Samtalene med PSG fortsetter», skriver han på Twitter.

Han viser til at det fremdeles gjenstår å bli enige om bilderettigheter og totalpakken for lønnen.

«Men PSG ønsker å fullføre dette så snart som mulig», påpeker Balagué.

Mundo Deportivo skriver at Messi ikke skal ha lukket døren fullstendig for å bli i Barcelona, og melder at enkelte høytstående medlemmer i klubben ikke tror at det er 100 prosent avgjort at Messi drar.

Paris tirsdag?

Likevel virker det per nå mest sannsynlig at argentineren dukker opp i Paris tirsdag. Flere hundre Paris Saint-Germain-tilhengere samlet seg mandag utenfor klubbens arena i håp om å få et glimt av superstjernen Lionel Messi.

Han skal ha vært på Ibiza den siste tiden, der også Barcelona-president Joan Laporta skal ha oppholdt seg, skriver den argentinske sportsjournalisten Roy Nemer på Twitter. Han skriver også at flyet til Messi, som sto på Ibiza, natt til tirsdag var på vei til Argentina. Det er uvisst om Messi var med på flyet.

Marca skriver at PSG har tilbudt Messi trøye nummer 30, etter at Messi ifølge flere medier skal ha takket nei til å overta Neymars nummer 10. Nummer 30 var det Messi hadde i Barcelona da han slo gjennom som unggutt.

PSG serieåpnet med 2-1-seier over Troyes sist helg, mens Barcelona serieåpner hjemme mot Real Sociedad søndag.

