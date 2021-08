L'Équipe: Messi enig med PSG – flyr til Paris i ettermiddag

sport

Der skal han først gjennom en legesjekk. Går alt i orden der, skriver Messi under en toårskontrakt med en opsjon på ytterligere én sesong.

Også den anerkjente journalisten Fabrizio Romano sitter på de samme opplysningene. Han skriver på Twitter at Messi vil tjene rundt 35 millioner kroner i året etter skatt. Det tilsvarer 367 millioner kroner.

I PSG vil Messi igjen være på lag med Neymar, som i 2017 forlot Barcelona som tidenes dyreste fotballspiller.

Forrige uke ble det kjent at Messi forlater Barcelona etter 21 år i klubben. Han kunne ikke få ny kontrakt på grunn av La Ligas økonomikrav. Barcelona er nedtynget av gjeld og lider av store inntektstap som følge av koronapandemien.

Messis avtale med Barcelona løp ut 30. juni. Gjennom sommeren jobbet partene for en forlengelse, og inntil sist torsdag lå det an til at 34-åringen kom til å fortsette karrieren på Camp Nou.

Argentineren ble en del av Barcelona-systemet som 13-åring i år 2000. Siden debuten på A-laget i 2004 scoret han 672 mål og sto bak 305 målgivende pasninger på sine 778 kamper for klubben.

På veien vant Messi ti La Liga-titler, og han har vært med på sju triumfer i den spanske cupen og sikret fire mesterligatrofeer.

(©NTB)