Lionel Messi klar for Paris Saint-Germain

sport

Messi har som ventet undertegnet en toårskontrakt med sin nye klubb, og overgangen ble formelt kunngjort tirsdag kveld. I kontrakten ligger også en opsjon på ytterligere et års forlengelse.

– Jeg er utålmodig etter å starte et nytt kapittel i karrieren min i Paris. Klubben og dens visjon er helt i tråd med mine ambisjoner, sier Messi til PSGs nettsted.

I Paris blir han igjen lagkamerat med Neymar, som i 2017 forlot Barcelona som tidenes dyreste fotballspiller. PSG-manager Mauricio Pochettino har også den franske superstjernen Kylian Mbappé i sin stall.

– Jeg er glad for at Lionel Messi har valgt å komme til Paris Saint-Germain, og vi er stolte over å ønske ham velkommen til Paris, sier klubbpresident Nasser al-Khelaifi.

Sjokk-avskjed

Nylig ble det klart at Messi forlater Barcelona etter å ha tjent klubben i 21 år. Den nyheten kom som et sjokk. Den katalanske klubben ønsket å forlenge med argentineren, men de nye økonomireglene i spansk fotball satte en stopper for en ny avtale.

Siden debuten på A-laget i 2004 har Messi scoret 672 mål og stått bak 305 målgivende pasninger på sine 778 kamper for Barcelona. Han har vunnet ti La Liga-titler, vært med på sju triumfer i den spanske cupen og sikret fire mesterligatrofeer med klubben.

Nå er ferden gått videre til Paris.

Kaotisk

Allerede i fjor sommer ønsket Messi seg bort fra Barcelona, men han endret mening etter at tidligere klubbpresident Josep Maria Bartomeu måtte gå av og ble erstattet av Joan Laporta.

Ifølge Laporta har det den siste tiden vært jobbet hardt for å beholde Messi, men Barcelonas kolossale gjeld har gjort arbeidet vanskelig. I La Liga har alle klubbene et lønnstak, og Barcelona måtte ifølge New York Times ha kvittet seg med rundt to milliarder kroner i lønnsutgifter for å kunne forlenge med Messi.

Søndag tok Messi farvel med klubben og fansen på en rørende pressekonferanse på Camp Nou. Det gikk raskt rykter om at PSG var favoritt til å sikre seg superstjernen, og tirsdag kveld kom den formelle bekreftelsen.

(©NTB)