Real Madrid saksøker La Liga etter milliardavtale

I en pressemelding skriver Real Madrid at styret enstemmig vedtok å saksøke La Liga-president Javier Tebas og CVC-fondet. I tillegg vil klubben jobbe for at det åpnes straffesak.

Bakgrunnen er intensjonsavtalen som ble inngått mellom La Liga og CVC forrige uke. Der har den spanske toppdivisjonen forpliktet seg til å selge 10 prosent av bedriften for en pengesum verdt over 28 milliarder kroner.

Det ble opplyst at 90 prosent av pengene skal fordeles mellom klubbene og andre aktører i spansk fotball. Koronapandemien har gjort økonomien svært vanskeligstilt for mange lag i Spania.

Men avtalen ble ikke godt mottatt i Real Madrid. Storklubben reagerer sterkt på at den ikke var involvert i prosessen. Også erkerival Barcelona har uttrykt misnøye over planene.

Deres største ankepunkt mot avtalen er at CVC skal få en del av La Ligas inntekter de neste 50 årene.

