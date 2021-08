Brann-spillere hadde ulovlig nachspiel på stadion: – Veldig alvorlig

sport

Festen fant sted mandag kveld og natt til tirsdag, skriver Bergens Tidende. Hele tolv Brann-spillere var involvert, og daglig leder Vibeke Johannessen i klubben reagerer kraftig på det hun beskriver som «så mange dårlige valg som er tatt i løpet av én kveld».

Brann-ledelsen har avdekket at spillerne tok seg inn på stadion uten tillatelse, at det ble drukket alkohol og at det var eksterne gjester utenfor Branns kohort til stede. Flere spillere var på stadion til langt på natt.

– Det var ikke avklart med klubben. De har drukket alkohol, vært på stadion og fortsatt festen. Det er veldig alvorlig, og det har vi tatt med dem, sier Johannesen til BT.

Brann-spillerne ble testet for koronavirus onsdag morgen. Det er ikke helt avklart hvilke konsekvenser nachspielet vil få.

– Det er en relativt stor gruppe. Vi noterer oss dem som har vært med på dette, de vil få en merknad. Så må vi diskutere hvordan vi skal løse det videre, sier Johannessen.

Flere Brann-spillere var mandag samlet på et utested i Bergen sentrum. De skal ha drukket alkohol og fortsatte senere festen på Brann stadion, melder Bergens Tidende.

– Dette hadde de ikke tillatelse til, sier daglig leder Vibeke Johannesen, som er tydelig på at det ses på som et alvorlig tillitsbrudd.

Mandagens fest skal ha startet med at flere Brann-spillere dro på byen etter 3-1-seieren over Fyllingsdalen i en treningskamp.

Kommende helg spiller Brann, som ligger sist på eliteserietabellen, hjemmekamp mot Sandefjord.

