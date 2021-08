Lindelöf ny Sverige-kaptein

sport

Det opplyser Sveriges fotballforbund på sitt nettsted. Granqvist har vært kaptein siden Zlatan Ibrahimovic ga seg i landslaget i 2016, men la selv opp som spiller etter sommerens fotball-EM.

– Vi har mange gode ledere i laget, men når det gjelder hvem som skulle bli lagkaptein, føltes Victor som det naturlige valget. Han har gang på gang vist hvor viktig han er for oss både på og utenfor banen, sier landslagssjef Jan Olof Andersson.

Lindelöf har spilt 45 A-landskamper for Sverige og har representert nasjonen i tre mesterskap. Han får med seg Albin Ekdal som visekaptein og Emil Forsberg som 2. visekaptein.

– Det er en veldig stor ære, men også et stort ansvar. Da jeg vokste opp, drømte jeg om å få spille for Sverige, og hver gang jeg tar på meg den blågule drakten, føler jeg en enorm stolthet. Å få representere landet med bindet rundt armen kommer til å bli veldig stort for meg, sier Lindelöf.

(©NTB)