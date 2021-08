Ruud videre i Toronto: – Veldig fornøyd

sport

Dermed er den 22 år gamle nordmannen klar for åttedelsfinalen i storturneringen. Kampen ble utsatt på grunn av kraftig regn på stillingen 5-2 i første sett. Da kampen startet igjen, avgjorde Ruud settet i egen serve.

I det andre settet brøt Cilic Ruud på 3-2 til kroaten, og vant 6-3. Dermed var det duket for et tredje og avgjørende sett. På 4-3 til Ruud klarte nordmannen å bryte CIlic til 5-3, og i gamet etter holdt Ruud egen serve. Dermed vant han 6-3 i det tredje settet og kampen 6-3, 3-6, 6-3,

– Jeg synes det var en bra kamp. Jeg spilte bare ett dårlig game i kampen og det var det. Jeg er veldig fornøyd med seieren. Det er alltid litt vanskelig med en førstekamp på nytt underlag, og jeg merker selv at jeg har spilt mest på grus den siste tiden, sier Ruud til NTB.

– Det var utfordrende å komme inn i hardcourt-rytmen, men en kamp som dette gir meg mye selvtillit fremover. Han har vunnet US Open før på hardcourt, så det er ingen hvem som helst, fortsetter nordmannen.

Tre strake seirer

Det var ingen hvemsomhelst Ruud møtte til duell i Toronto. Cilic vant Grand Slam-turneringen US Open i 2014, og han har spilt finaler både i Wimbledon og Australian Open, den siste i 2018.

Casper Ruud kom til Canada med tre strake seirer på ATP-touren. Han vant i Båstad, Gstaad og Kitzbühel. Alle de tre turneringene gikk på grus. Han har ikke tapt en tellende tenniskamp siden han røk i strake sett for Jordan Thompson på Wimbledon-gresset i slutten av juni. Siden den gang har han vunnet 12 kamper på rad.

– Det er morsomt å ha vunnet tolv på rad. Det hadde jeg ikke sett for meg etter Wimbledon. Jeg skal bygge videre på dette. Det er ikke ofte i karrieren at man kan oppleve så mange seirer på rad. Jeg har spilt mange gode kamper, så kanskje neste motstander tenker litt ekstra på at jeg har vunnet tolv på rad, sier han og ler.

Nå er det hardcourt det handler om, ettersom grussesongen er over. Den 22 år gamle nordmannen er seedet som nummer seks i turneringen og kjenner at kampformen er inne, selv om det ikke er på hardcourt han trives best.

– Den selvtilliten de siste månedene jeg har hatt på grusen tar jeg med meg videre. Jeg har selvtillit og god følelse ute på banen. På de viktigste poengene mot slutten var jeg god, som gjorde at jeg vant, sier Ruud.

Kan møte canadisk talent

Flere av verdens beste spillere er med i turneringen i Toronto. Andreseedede i verden Daniil Medvedev tapte første sett for Alexander Bublik, men reiste seg og snudde kampen 4-6, 6-3, 6-4.

Videre er også tredjeseedede Stefanos Tsitsipas, som slo franske Ugo Humbert 6-3, 6-7, 6-1.

I den 3.-runden i Toronto møter Ruud vinneren av kampen mellom hjemmehåpet Felix Auger-Aliassime, som er rangert som nummer 16 i verden, og Dusan Lajovic fra Serbia, rangert som nummer 44. Den kampen spilles onsdag.

Ruud slo Lajovic i kvartfinalen da han vant ATP-turneringen i Buenos Aires i fjor.

Neste turnering for Ruud før US Open blir Masters 1000-turneringen i Cincinnati, som starter mandag. Årets siste Grand Slam-turnering starter i New York 30. august.

