Travtreneren Trond Anderssen er død

Anderssen har trent flere store travhester, og sa da det ble kjent at han hadde lungekreft med spredning tidligere i år, at han ville tilbake til treneryrket. Slik gikk det ikke.

Trav- og Galopp-Nytt melder at Anderssen døde på Ringerike sykehus natt til onsdag.

– Som fagmann er han en av Norge beste gjennom alle tider. Fra han vanket på Bjerke i tenårene og fikk klengenavnet «Bullern» etter Kriterie-vinneren Bull’s Eye som han var oppasser for. Via hobbytrening ved siden av annen jobb, til fullskala travtrener med over 100 hester på stallen. Trond har gått hele løypa, og satt digre spor etter seg, skriver travbladet i et minneord.

– Vi har mistet en av våre fremste utøvere. Med sitt gode humør og lune personlighet var Trond Anderssen en fremragende ambassadør for norsk travsport i inn- og utland. Han etterlater seg et stort tomrom som det vil være umulig å tette, sier generalsekretær Svein Morten Buer i Det Norske Travselskap.

Nyheten om dødsfallet slås også opp i Sverige, der Expressen blant annet skriver at travsporten er i sorg.

Anderssen har i en årrekke vært en av norsk travsports mest markante topptrenerne. Han har blant annet trent kjente hester som Yarrah Boko og Thai Tanic.

