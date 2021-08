Vålerenga-unggutt forlenger kontrakten

sport

– Han er en midtstopper som har alle kvalitetene som skal til, så for Brage handler det om å få spilletid for å få ut sitt fulle potensial, sier Dag-Eilev Fagermo til klubbens nettsted.

Skaret debuterte for Vålerenga i siste seriekamp mot Start sist sesong og har allerede spilt fem seriekamper for klubben denne sesongen – tre fra start og to innhopp.

Han har notert seg for én scoring – i 4-0-seieren over Lyn i cupen. Da fikk han spille med kapteinsbindet da Jonatan Tollås Nation ble byttet ut kvarteret før full tid.

– Jeg trives veldig godt her og gleder meg til å kunne bidra enda mer i tiden som kommer. Det å kunne spille for Vålerenga er en stor drøm og noe jeg jobber hardt for hver eneste dag, sier unggutten med 26 aldersbestemte landskamper for Norge.

(©NTB)