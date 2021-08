Belgisk sykkelstjerne utklasset rivalene tross velt på kongeetappe

sport

Belgieren sto for en maktdemonstrasjon på rittets kongeetappe. Ingen greide å holde følge da han støtet fra tetgruppen med rundt 17 kilometer igjen.

Evenepoel var i mål i Vejle hele ett minutt og 29 sekunder foran sin landsmann Tosh Van der Sande. Med seieren koblet han et jerngrep om sammenlagtledelsen. Før de to siste etappene er 21-åringen over halvannet minutt foran Van der Sande.

På veien mot torsdagens seier måtte Deceuninck-Quick-Step-stjernen tåle en velt. Han falt av sykkelen etter en bom i en sving 32 kilometer fra mål. Han tapte raskt 50 sekunder til teten, men med to lagkamerater rundt seg fikk han nok drahjelp til å tette luken.

Rasmus Tiller ble beste nordmann på den 219,2 kilometer lange etappen. Uno-X-rytteren trillet inn til 11.-plass og ble slått med 3.23 minutter. I sammendraget er han nummer ni.

Daniel Hoelgaard og Anders Skaarseth sykler også Danmark rundt for Uno-X. Rittet avsluttes lørdag med en kort tempoetappe i Frederiksberg.

