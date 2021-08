Svensk midtbanespiller til Rosenborg

sport

Klubbene bekreftet overgangen torsdag ettermiddag.

– Dette skjer med litt blandede følelser. Jeg forlater min familie og byen Malmö, og framfor alt forlater jeg klubben jeg elsker og har vært en del av siden jeg var seks år, sier Vagic til Malmös nettsted.

Svensken legger til at han samtidig sitter med en «bra følelse» og at det er et «spennende steg å gå til Rosenborg».

– Jeg er her for å vinne og spille i Europa, sier Vagic i et intervju lagt ut på Rosenborgs YouTube-kanal.

Totalt fikk Vagic 13 førstelagskamper for Malmö.

