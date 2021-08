Trondsen stanset Moldes Europa-håp – Trabzonspor vant i straffedrama

sport

Det ble en dramatisk avslutning på et oppgjør som har levert mye underholdning over to kamper. Lagene spilte 3-3 i Tyrkia i forrige uke, og torsdag ble det 1-1 etter ekstraomganger i Molde.

Nordmannen Anders Trondsen skulle få det siste sparket på ballen. Han ble byttet inn i første ekstraomgang og var Trabzonspors femte skytter i straffesparkkonkurransen. På stillingen 3-3 satte han ballen iskaldt bort i venstre hjørne og sendte tyrkerne videre til et 4. og siste kvalifiseringsoppgjør mot Roma og trenerstjernen José Mourinho.

– Det var gøy å få spille, for det er min første offisielle kamp siden korsbånd- og meniskskaden min. Det er spesielt å få avgjøre, og det betyr mye for meg personlig etter nesten ett år uten kamp, sa den tidligere Rosenborg-spilleren Trondsen til VG før han smilende la til:

– Og så er det ekstra gøy å gjøre det mot Molde.

Dramatikk

Molde må se europacuptoget reise for denne gang. Bodø/Glimt og Rosenborg blir Norges representanter i den siste kvalrunden til conferenceligaen.

– Først og fremst er jeg stolt av spillerne mine. Jeg er stolt av at vi er modige og står opp for oss selv. Vi møter et veldig godt lag, men vi viser at vi er på et rimelig bra europeisk nivå, sa Molde-trener Erling Moe.

Moldenserne berget ekstraomganger i det siste av sju tilleggsminutter. Ola Brynhildsen fikk ballen fra Björn Bergmann Sigurdarson og gjorde et skuddforsøk som ikke ble hardere enn at Sigurdarson kunne stupe fram og sette ballen i mål.

Tidlig i annen omgang hadde Edgar Ié scoret på corner i en kamp der Molde ga bort mange dødballer defensivt.

Ekstraomgangene ble målløse, og dermed måtte det straffer til for å avgjøre duellen. Den startet ikke bra for Molde. Eirik Ulland Andersen skrittet fram først og blåste ballen rett i tverrliggeren.

Senere bommet også David Fofana med en svak straffe for Molde. Like etter misset nevnte Ié, slik at spenningen levde fram til Trondsens straffe.

Dødballmål

Det skal nevnes at Molde spilte en god kamp og forsvarte seg mye bedre enn i 3-3-oppgjøret i Trabzon i forrige uke. Det var også planen etter mange baklengsmål den siste tiden.

Etter en relativt kontrollert og sjansefattig første omgang, smalt det likevel – ikke overraskende – på en dødball etter elleve minutters spill i den andre.

Midtstopperen Ié løp upresset fram ved første stolpe og forlenget corneren fra Anastasios Bakasetas i mål. Det var Trabzonspors åttende hjørnespark i kampen, og det var først og fremst på defensiv dødball at moldenserne ble satt på prøve.

Spillemessig var Molde godt med i kampen, som lenge bar preg av at begge lag var lite villige til å ta særlig risiko. Molde ble ofte liggende noe lavt og brukte lang tid på å angripe de rommene som kom rundt Trabzonspor-feltet.

Fortjent utligning

Eirik Hestad hadde to halvsjanser i første omgang uten å treffe helt, mens Trabzonspor headet i tverrliggeren etter en corner.

Spissen Ohi Omoijuanfo og Molde jaget scoring etter Trabzonspors ledermål, men tyrkerne var flinke til å hale ut tiden og spilte på det trygge da de hadde ballen. Fem minutter før slutt fikk gjestene også en stor sjanse på en kontring, men Andreas Linde hadde god kontroll på skuddforsøket fra skrått hold.

Det ble også en stor sjanse til hvert lag i tilleggstiden før innbytter Sigurdarson utlignet og skaffet ekstraomganger over seks minutter på overtid.

Molde var det førende laget i ekstraomgangene, men det ble ingen mål tross et par muligheter.

– Vi går «all-in», og de skaper ikke mye på oss. Det er det vi må gjøre på hjemmebane, benytte anledningen og kjøre på. Når det går til straffer, så OK, vi blir selvfølgelig skuffet når vi ikke går videre, men det er sånn det er, sa Moe.

