Van Dijk trolig klar for serieåpningen mot Norwich

Van Dijk spilte 70 minutter mot Athletic Bilbao og Gomez noterte seg for en snau time mot Osasuna i sesongoppkjøringen. Dermed fikk midtstopperne verdifulle minutter før sesongen sparkes i gang.

Liverpool seriestarter mot Norwich lørdag. Det alle Liverpool-fans lurer på, er om van Dijk og Gomez kan spille da.

– Det ser sånn ut. Men man vet aldri med disse tingene, vi er ikke i noe hastverk, sier Klopp til klubbens nettside.

– Hvis jeg tenker at jeg må ta de av tidligere, så gir det ikke mening, for midtstopper er en posisjon hvor du ikke ønsker å gjøre store forandringer under en kamp, sier han.

