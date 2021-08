Ødegaard ikke La Liga-registrert – kobles sterkt til Arsenal

sport

Ødegaard spilte siste halvdel av forrige sesong på utlån i Arsenal, og nå skal et permanent skifte til London være høyaktuelt.

Nordmannen skrev under for Real Madrid allerede i januar 2015, men har stort sett tilbrakt årene etter det på utlån i diverse klubber.

Arsenal-manager Mikel Arteta har ikke lagt skjul på sin beundring for Ødegaard, og ifølge TV 2 forhandler klubbene nå om en overgang. Ødegaard er ikke registrert inn til La Liga foran Real Madrids åpningskamp mot Alavés lørdag.

– Det er en konsekvens av den samlede situasjonen, og alt kan endre seg fram til 2. september. Jeg har fortalt Ødegaard at det er stor konkurranse på midtbanen. Det er åtte spillere i hans posisjon, sa Real-trener Carlo Ancelotti på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Uttalelsen demper ikke ryktene om en Ødegaard-exit. En annen grunn til at han ikke tas med i kamptroppen lørdag, skal være at Real Madrid ikke ønsker å risikere en skade på et salgsobjekt.

Også VG og den spanske storavisen AS sitter på de samme opplysningene. Ifølge AS vil overgangen til Arsenal gå i boks snart, og prisen for Ødegaard skal ligge på nærmere 50 millioner euro.

