PL-eksperter: Solskjær dårligst nummer fire, men vinner ikke

Av 20 BBC-eksperter er det ingen som har Solskjærs menn på topp. Derimot er det over halvparten som tror på en plass blant de tre beste, og alle tror at Manchester United dårligst vil bli nummer fire og dermed kvalifisere seg for spill i Champions League.

Ikke overraskende er de fleste som hevder å ha greie på det, enige om at byrival Manchester City har det beste mannskapet og vil ta nok en ligatittel når vi skriver mai 2022.

13 av BBCs eksperter tror på City, mens sju holder en knapp på Chelsea.

Statistikktjenesten FiveThirtyEight mener også at det mest sannsynlige er at Manchester City vinner Premier League, med Liverpool og Chelsea på de neste plassene. Også her havner United som nummer fire.

De samme fire i toppen tippes også av bookmakeren Paddy Power, men med Chelsea som nummer to og Liverpool på tredjeplass.

