Van Dijk skrev ny langtidskontrakt med Liverpool

Van Dijks forlengelse følger etter de nye langtidskontraktene til Trent Alexander-Arnold, Fabinho og Alisson Becker.

Nederlenderen vurderes av mange som verdens beste midtstopper, og han er nå klar for spill etter å ha mistet nesten hele forrige sesong med en kneskade.

Liverpool opplyser ikke hvor lang van Dijks nye kontrakt er, men skriver at den vil sørge for at hans tid i klubben vil forlenges «godt inn i de kommende årene». Ifølge flere britiske medier, blant dem BBC og Sky Sports, varer den nye kontrakten til sommeren 2025.

Hans opprinnelige kontrakt hadde utløp sommeren 2023.

– Alt det harde arbeidet vi har lagt ned så langt, fortsetter, og jeg gleder meg til hva framtiden bringer sammen med Liverpool. Jeg er lykkelig, veldig glad og stolt, sier han.

