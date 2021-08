Brann: – Vi samarbeider med politiet

sport

– Vi samarbeider med politiet for å komme til bunns i denne saken og jeg har vært på politistasjonen i ettermiddag, skriver daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen i en pressemelding sendt ut sent fredag kveld.

Hun vil ikke kommentere detaljer i saken.

Etterfesten på Brann stadion har fått mye omtale de siste dagene. Brann-ledelsen hevder at saken ikke var avsluttet fra klubbens side, «slik det har blitt hevdet i mediene», ifølge pressemeldingen.

– Nå gjør vi i tillegg det vi kan for å hjelpe politiet i den videre etterforskningen. Vi har oppfordret og oppfordrer igjen eventuelle fornærmede som mener seg utsatt for mulige straffbare handlinger om å melde dette til politiet, sier Johannesen.

Ingen anmeldelse

Vest politidistrikt opplyser at de ikke har mottatt noen anmeldelse, men at det basert på opplysninger og egne undersøkelser er grunnlag for å etterforske om det har skjedd noe straffbart.

– Vi er helt i innledningen av etterforskningen og ønsker ikke å utbrodere, men vi mener at informasjonen vi har, er såpass at vi mener at det er grunnlag for å etterforske, sa påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt til NTB fredag ettermiddag.

Én mistenkt

Fløystad ville ikke si mer om hvilke etterforskningsskritt og undersøkelser som er gjennomført, men kunne bekrefte at det er en kvinne som er fornærmet i saken, og at én mann har status som mistenkt. Ingen er så langt pågrepet i saken.

– Den fornærmede har fått oppnevnt bistandsadvokat. Vi har hatt dialog med fornærmede, men jeg kan ikke si noe om dialogen med henne.

Det er kjent at tolv Brann-spillere deltok i festlighetene på stadion natt til tirsdag. Det ble drukket alkohol, og sju unge kvinner utenfor Brann-troppens kohort skal ha deltatt på festen.

Brann-ledelsen reagerte kraftig på hendelsen, ettersom spillerne ikke hadde tillatelse til å være på arenaen og at smittevernreglementet ble brutt. Men klubben valgte å ikke utestenge noen av spillerne.

