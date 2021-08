Depay endelig spilleklar for Barcelona – Pique kraftig ned i lønn

sport

Barcelona har måttet kutte lønnskostnader for å få godkjent nye signeringer for spill i La Liga. Lørdag kunne klubben endelig bekrefte at Depay, i tillegg til Eric García og Rey Manaj, har blitt registrert for spill.

– Dette har blitt gjort mulig takket være en enighet med Gerard Pique om at lønnen til Barcelonas visekaptein blir betydelig redusert, heter det i pressemeldingen.

Pique har ambisjoner om å bli klubbpresident for Barcelona i framtiden og det har lenge vært ryktet at midtstopperen var den eneste i troppen som var villig til å gå ned i lønn i et forsøk på å beholde Messi.

Argentineren ville bli i klubben, men Barcelona klarte ikke å beholde stjernespilleren på grunn av lønnstaket i La Liga. Messi var villig til å gå ned 50 prosent i lønn for å bli værende, men Barcelona greide likevel ikke å få ned lønnskostnadene nok til å beholde ham.

Messi signerte som kjent istedenfor med Paris Saint-Germain og forlot Barcelona etter 21 år i klubben.

(©NTB)