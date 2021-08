sport

Furuset-spilleren Brune Olsen var førsteseedet i NM, men klarte ikke å stoppe Stavanger-spilleren Faa-Hviding som vant som hun ville med settsifrene 6-1, 6-2.

22-åringen Faa-Hviding ble slått av Olsen semifinalen under NM på samme bane for to år siden.

Hun sikret seg også sin første kongepokal.

(©NTB)