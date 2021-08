Frisparkperle og debutantmål ga Chelsea-seier

sport

Tross fem endringer på laget som startet mot Villareal, var Chelsea klart best. Marcos Alonso ga laget ledelsen med et herlig frispark, og Christian Pulisic la på til 2-0 før pause.

Etter hvilen scoret Chalobah i sin første seriekamp for klubben han har vært i siden han var åtte år.

Romelu Lukaku var ikke spilleklar etter overgangen fra Inter. Chelsea-trener Thomas Tuchel bekreftet at flere av endringene på laget kom som følge av flere minutter enn planlagt i straffeseieren mot Villareal.

– Fysisk sett var det det verste som kunne skje oss. Mange av spillerne var knapt klare til å spille 90 minutter, men måtte spille 120 minutter. Endringene er på grunn av den fysiske prøvelsen, sa Tuchel til Sky Sports før kampen.

Likevel ble det seier mot Patrick Vieiras Crystal Palace. Den tidligere Arsenal-spilleren tapte aldri for Chelsea som spiller, men i trenerdebuten i Premier League måtte han innse at de blåkledde ble for sterke.

Chelsea blir av flere eksperter spådd å bli Manchester Citys sterkeste utfordrer om ligatittelen.

