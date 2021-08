Koné skjøt Sarpsborg til etterlengtet seier

sport

Etter 70 sjansefattige minutter på Sarpsborg stadion var det Guillermo Molins, som kom tilbake til Sarpsborg fra Rosenborg tidligere i uken, som regisserte angrepet. Svensken slo flott gjennom til landsmann Anton Salétros, som på uselvisk vis spilte videre til en sikker Koné.

Dermed var scoringen et faktum, og til tross for at Strømsgodset gjorde det de kunne for å utligne, var det Sarpsborg som jublet for sin fjerde trepoenger i år.

Sarpsborg har slitt denne sesongen, selv om de har sikret seirer mot både Rosenborg og Molde. Siden seieren mot MFK 4. juli hadde de kun fått med seg to poeng på fem kamper, hvorav det ene riktignok kom mot Bodø/Glimt.

Derfor var trepoengeren særs viktig for østfoldingene, som nå ligger på 12.-plass i Eliteserien med fem poeng ned til nedrykksplass.

For Strømsgodset var tapet det andre strake i serien, og heller ikke drammenserne har kvittet seg med nedrykksspøkelset. De har kun sju poeng ned til nedrykksstreken.

Sjansefattig

Første omgang var av det sjansefattige slaget, selv om Sarpsborg fikk en god mulighet allerede i det sjette minutt. Salétros fikk levert ballen på høyresiden av Eirik Wichne og dro seg inn til god innleggsposisjon. Innlegget endte hos Koné, som var nær ved å sette 1-0.

Drøye ti minutter senere var det gjestene fra Drammen som var farlig frampå. Johan Hove og Moses Mawa kombinerte på flott vis før Fred Friday ble forsøkt slått gjennom. Han var nær ved å nå ballen, men Mikael Dyrestam var årvåken og avverget målsjansen.

Mye mer var det ikke å skrive hjem om før pause.

Nær drømmeretur

Etter hvilen var det bortelaget som kom best i gang og tvang fram tre hjørnespark før sju minutter var spilt, men uten å få uttelling.

Like før timen spilt var det derimot Sarpsborg som skulle få omgangens første virkelige mulighet. Molins var nær ved å få drømmereturen til Østfold-klubben. På elleve meters hold fikk han ballen fra Halldor Stenevik, men avslutningen ble effektivt stanset av Gustav Valsvik.

Drøye ti minutter senere satt derimot målet for vertene, et mål som skulle vise seg å holde til seier.

Tre minutter før full tid var Godset riktignok nære ved å utligne. Johan Hove fikk ballen alene på bakerste, men greide ikke å plassere den forbi Anders Kristiansen i Sarpsborg-buret.

