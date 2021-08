Regjerende mester Lille fikk bank av gulltrenerens nye lag

sport

Suksesstreneren tok over Lille i bunnstriden i 2018. Den gang unngikk laget nedrykk med ett skarve poeng. Tre år senere gikk klubben veldig overraskende til topps i Ligue 1 foran Paris Saint-Germain.

To dager etter seriegullet var sikret, sa Galtier seg ferdig med sitt prosjekt i byen nord i Frankrike. 54-åringen, som ble kåret til årets trener i Ligue 1 for tredje gang, ble i sommer klar for ny jobb i den sørlige kystbyen Nice.

I første bortekamp for sesongen ble det en retur til Lille. Det endte med 4-0-seier etter blant annet to scoringer av den danske EM-helten Kasper Dolberg.

Dolberg startet målfesten etter bare 55 sekunder. Han satte inn en retur etter at Nice hadde beleiret 16-meteren til Lille.

Mario Lemina la på til 2-0 fire minutter senere, mens Amine Gouiri sørget for 3-0 fra straffemerket på overtiden av 1. omgang. Dolberg kranglet inn et nytt mål etter 63 minutter.

Nice står med fire poeng etter to kamper.

