Vladimir Vukicevic forbedret egen norgesrekord på 110 meter hekk

Med tiden 13.42 ble han 3.-mann i et stevne i den sveitsiske byen La Chaux-de-Fond. Den forrige rekorden, lydende 13.49, ble satt under et stevne i Finland i juni.

Rekorden ble satt i 1,7 sekundmeter medvind, som er innenfor maksgrensen på 2 sekundmeter.

I det samme stevne fikk Line Kloster en opptur etter å ha skuffet i OL i Tokyo. Der var hun tydelig nedbrutt etter å ha blitt hun nummer sju av åtte i kvalifiseringsheatet med tiden 56,45.

I Sveits løp hun inn til ny personlig rekord med 55.14, som er den fjerde beste tiden satt av en norsk kvinne noen gang og 42 hundredeler bak Amalie Iuels norske rekord.

