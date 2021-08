Brann avsluttet skandaleuka med livsviktig seier: – Sto skrevet i stjernene

sport

Seieren var Branns første i Eliteserien siden 30. mai. Med den rundet bergenserne ti poeng etter 15 kamper og halvspilt sesong.

Taylor scoret vinnermålet fra straffemerket tolv minutter før ordinær tid. Muligheten kom etter at Ruben Kristiansen skjøt ballen opp i armen til Vidar Ari Jónsson.

Brann holdt unna på tampen. Dermed fikk laget en kickstart på høstsesongen i det som var første seriekamp siden Kåre Ingebrigtsen fikk sparken som hovedtrener for en snau måned siden.

Etter sluttsignalet var det følelsesladde scener på Brann stadion. Både spillere og supportere var tydelig rørt.

– Det har vært en tøff uke, og den har handlet om alt jeg i utgangspunktet ikke står for. Derfor har det vært så vondt. Det er så langt unna det man ønsker når det gjelder verdier og holdninger, men vi har samlet oss godt, sa Branns midlertidige trener Eirik Horneland til Discovery+ og fortsatte:

– Det sto nesten skrevet i skriften at vi skulle vinne i dag. Det var ikke en god fotballkamp, men den mentale biten er noe å ta med seg.

Oppladningen til oppgjøret var kaotisk og vond for Brann. Den mye omtalte stadionfesten natt til tirsdag har sjokket klubbmiljøet og fansen. Blant annet etterforsker politiet et mulig seksuelt overgrep.

Før avspark ble Brann-spillerne møtt med et banner der det so «SK Skam». Det var også en blanding av buing og applaus før kampen kom i gang.

Scoret under stilleaksjon

På banen fikk vertene en oppløftende start da Daniel Pedersen styrte inn 1-0 fra rundt ti meter. Dansken fikk ballen etter at et frispark så vidt hadde gått via Branns nye midtstopper Fredrik Pallesen Knudsen.

Målet kom like før hjemmefansens «stilleaksjon» skulle ta slutt. I timene før avspark varslet supportergruppen Bataljonen at den ville vare i 19 minutter og åtte sekunder. Lengden var knyttet til året Brann ble stiftet (1908).

Etter scoringen ble det mer liv på glisne tribuner, men Brann greide ikke å holde på den gode stimen utover i omgangen. I stedet tok Sandefjord over, og særlig Kristoffer Normann Hansen stjal showet.

Først gjorde han 1-1 etter en snau halvtime med en kjapp avslutning på et innlegg fra høyre. Han utnyttet sløvt forsvarsspill hos hjemmelaget. Deretter tok samme mann gjestene i føringen få minutter før pause. Hansen nikket umarkert ballen i nettet.

Mellom de to Sandefjord-scoringene hadde Knudsen sendt en Brann-corner i tverrliggeren via kneet. Like før hvilen var Hansen igjen sentral da bortelaget misbrukte en stor dobbeltsjanse.

Få poeng opp

Brann hevet seg i starten av 2. omgang, og de skulle tidlig får uttelling. Etter kun fire minutter stanget Aune Selland Heggebø inn utligningen på en ball fra Mathias Rasmussen.

I jakten på vinnermålet var Sandefjord det beste laget, men det var Brann som skulle få det. Taylors solide straffe gir bergenslaget et håp om at det er mulig å berge plassen. Det skiller to poeng opp til Mjøndalen på kvalifiseringsplassen og ytterligere to poeng til Tromsø på 13.-plassen.

Sandefjord er nummer ti på tabellen med 20 poeng. Kommende helg skal laget møte Tromsø hjemme, mens Brann reiser østover for å bryne seg på Strømsgodset i Drammen.

