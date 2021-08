Brann-supporterne holder stilleaksjon – stillhet i over 19 minutter mot Sandefjord

sport

Det stormer rundt Brann for tiden, etter at det tidligere i uken ble avdekket at tolv spillere var på et mye omtalt nachspiel på Brann stadion natt til tirsdag. Det etterforskes både bruk av narkotika og et mulig seksuelt overgrep i forbindelse med nachspielet på stadion.

Hendelsene på nachspielet gjør at Brannbataljonen vil markere sin motstand med stillhet i starten av kampen mot Sandefjord søndag.

Det melder BT, som har snakket med Brannbataljonens leder Erlend Vågene.

– Vi opplever dette som helt uakseptabelt fremferd fra deler av spillergruppen. Vi synes hele saken er et stort slag i trynet på alt vi vil klubben skal være og stå for, sier Vågane til avisen.

Fredag opplyste Vest politidistrikt om etterforskningen av et mulig seksuelt overgrep under nachspielet. Brann samarbeider med politiet i saken, og klubben gjør i tillegg enkelte tiltak.

Spillere utelatt

Brannbataljonen vil gjøre et tiltak i form av sin stilleaksjon. Stillheten vil vare til det står 19:08 på kampuret. Lengden på stilleaksjonen er knyttet til stiftelsesåret til Brann, som er 1908.

På nachspielet ble drukket alkohol, og sju unge kvinner utenfor Brann-troppens kohort skal ha deltatt.

Kristoffer Barmen og Mikkel Andersen deltok også på nachspielet og blir ikke med når Brann spiller mot Sandefjord.

– De to spillere har ikke vært på trening, men det er viktig for meg å presisere at ingen av dem er under etterforskning, fortalte Branns daglige leder Vibeke Johannesen på en pressekonferanse lørdag.

– Et svik

Bataljonen har i diverse sosiale medier ytterligere forklart valget om sin markering.

«I dag markerer vi med stillhet på tribunene til 19:08 ut i kampen. Vi markerer med det at klubben er større enn alle og at vi krever respekt og dedikasjon fra alle som spiller i den røde drakten», skriver de på Instagram.

«Den siste ukens hendelser er fullstendig uakseptable og et svik mot alle som er glad i klubben. Det er vår plikt å si fra at vi ikke godtar dette», heter det videre.

NTB har søndag formiddag vært i kontakt med daglig leder i klubben, Vibeke Johannesen. Hun forteller at det jobbes videre med saken søndag, i tillegg til forberedelsene til kampen mot Sandefjord.

(©NTB)