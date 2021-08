Fosser tapte stafettduell mot Bergman

sport

– Det er bittert å bli slått når vi er så nære, sa landslagssjef Janne Salmi etter å ha sett Kasper Fosser komme noen meter for seint til å snyte Gustav Bergman og Sverige for seieren under verdenscupstafetten i Idre.

Det ble en meget skiftende stafett i krevende terreng, hvor fire lag hadde seiersmuligheter langt ut på sisteetappen. Det var svenskene som var best og nordmennene måtte ta til takke med andreplassen, som på VM-stafetten for en måned siden.

– Det er ikke tvil om hva som er målet til neste sesong, sa Eskil Kinneberg.

Løperen som løp førsteetappen denne gangen og var avslutter på VM, sikter til at hegemoniet på herrestafetten skal tilbake til Norge.

På det norske laget løp Eskil Kinneberg, Magne Dæhli og Kasper Fosser.

For Fossers del var det en grov bom på den fjerde posten på ankeretappen som ødela den norske revansjen fra VM.

– Jeg åpnet bra, så var det helt håpløst til fjerdepost. Der gikk det nok to minutter. Deretter blir det et «jag» for å komme seg fremover i feltet utover i etappen. Uansett er det veldig skuffende at vi ikke vinner, sa Fosser.

På det norske andrelaget som tok sjetteplassen løp Lukas Liland, Gaute Steiwer og Audun Heimdal. På Norges 3.-lag var det Dag Blandkjenn, Jon Aukrust Osmoen og Håvard Sandstad Eidsmo som løp.

