Mol og Sørum snudde til seier igjen – ny nederlandsk duo i EM-finalen

Semifinalen ble vunnet ved å slå ut nederlandske Alexander Brouwer og Robert Meeuwsen. Som i kvartfinalen måtte Mol og Sørum hente seg inn etter tap i første sett.

De norske OL-heltene slet seg videre i kvartfinalen etter startvansker, men hang bedre med fra start i semifinalen. Likevel måtte nordmennene gi tapt i det første settet.

Tap i første sett ble det også i kvartfinalen, men nok en gang svarte nordmennene med seier i annet sett.

Momentumet fra annet sett tok de med seg til det avgjørende tredje settet, der de tok kommandoen tidlig. Dermed klarte duoen nok en gang å snu en kamp til seier, med settsifrene 17-21, 21-17, 15-13.

I finalen venter det nye nederlendere. Boermans og de Groot slo ut polakkene Piotr Kantor og Bartosz Losiak i semifinalen som ble spilt etter Mol og Sørum tok seg videre til finalen.

Tøff kamp

Etter at finaleplassen var klar for slitne norske spillere, tok de seg tid til å hylle motstanden i EM.

– Det er utrolig tøft. Vi må spille på vårt beste i hver kamp. Det er så mange gode lag her, spesielt Brouwer og Meeuwsen. Vi beundrer dem masse. De har vært våre idoler og spesielt da jeg var ung så jeg mye på dem og prøvde å lære av dem, sa Mol til arrangøren etter kampen.

Brouwer (30) og Meeuwsen (32) er veteraner i sandvolleyball og har hatt et godt tak på Mol og Sørum. Søndag klarte de ikke å stå imot de fremadstormende norske spillerne.

Bare en drøy uke har gått siden duoen vant OL-gull i Tokyo. Etter eventyret i Japan reiste de videre til Wien for å kjempe om EM-tittelen.

Kan bli historiske

Den kan bli vunnet i finalen senere på søndag. Vinner de finalen mot Boermans og de Groot, blir Mol og Sørum historiske.

Med seier i de tre siste europamesterskapene, kan nordmennen sikre fire EM-triumfer på rad. Ingen andre har noen gang klart den bragden.

Sveitsiske Martin Laciga og Paul Laciga vant i 1998, 1999 og 2000, men tapte i finalen mot landsmennene Markus Egger og Sascha Heyer i 2001. Nederlandske Reinder Nummerdor og Richard Schuil vant fra 2008 til 2010, men måtte nøye seg med bronse i 2011.

Ny finaletriumf for Mol og Sørum vil også sikre at Norge går opp på toppen av listen over land med flest gull i sandvolleyball-EM. Jan Kvalheim og Bjørn Maaseide vant EM i 1994, mens Vegard Høidalen og Jørre Kjemperud vant i 1997.

En eventuell fjerde tittel for Mol og Sørum vil dermed bety at Norge går opp i seks titler totalt. Tyskland står med fem EM-titler.

