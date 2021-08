Mol og Sørum tok historisk EM-gull i dramatisk finale

sport

Finalen mot nederlenderne Stefan Boermans og Yorick de Groot ble vunnet på dramatisk vis med settsifrene 21-18, 24-26, 15-12. De norske stjernene var ille ute og så nederlaget i hvitøyet, men ble reddet av en strålende avslutning.

Tittelen i Wien kom en uke etter at de gikk hele veien i Tokyo-OL.

– Nå er vi veldig glade for å kunne dra hjem. Der kan vi la alt synke inn. Det er fint at vi fortsatt er ubeseiret i Wien. Vi elsker denne arenaen, sa Mol i seiersintervjuet.

– Nederlenderne spilte fantastisk, så all ære til dem. Vi hadde ett mål før mesterskapet, og det var å vinne fire EM-gull på rad. Det var vår motivasjon, sa Sørum.

Slitne

Mol og Sørum har til tider sett slitne ut i EM. Både i kvart- og semifinalen tapte de første sett, men bare for å slå tilbake og vinne de to neste. Søndag fikk de en solid start og så ut til å ha stålkontroll mot et lag som er langt lavere rangert enn dem selv på verdensrankingen.

I sett to ble det et helt annet kampbildet. Der plukket Mol og Sørum det første poenget, men havnet raskt i trøbbel og var på det meste bakpå med fem poeng. Med en imponerende stayerevne tette de luken til 20-20, og derfra fulgte mange intense ballvekslinger.

Flere settballer ble avverget, men Mol og Sørum klarte ikke å unngå en forlenget finale. I tredje sett var nordmennene igjen på hæla, men helt på tampen kom vendingen som ga nok et gull til Norge.

Fire poeng i egen serve snudde 10-11 til 13-11. Det var et rykk som sjokket Boermans og de Groot, som nok før det trodde de var på vei mot en sensasjonsseier.

Nederlenderne vant overraskende en storturnering i Gstaad få uker før OL, men greide aldri å kvalifisere seg for OL i Japan.

På topp

Ingen har før klart å vinne fire strake EM-gull. Martin Laciga og Paul Laciga fra Sveits vant i 1998, 1999 og 2000, men tapte finalen mot landsmennene Markus Egger og Sascha Heyer i 2001. Tre på rad greide også nederlenderne Reinder Nummerdor og Richard Schuil fra 2008 til 2010.

Med søndagens triumf gikk Norge forbi Tyskland og topper alene lista over land med flest EM-titler (6) i sandvolleyball. Jan Kvalheim og Bjørn Maaseide ble mestere i 1994, mens Vegard Høidalen og Jørre Kjemperud vant i 1997.

Norge er nå også den nasjonen fra Europa med flest mesterskapsmedaljer. Mol og Sørums gull tok antallet opp i 15.

