Vålerenga med fire strake uten seier – poengdeling mot Tromsø

Man må tilbake til 1. juli, en og en halv måned siden, for å finne sist gang Vålerenga vant i Eliteserien. Det var da de slo Sarpsborg 4-1 på hjemmebane.

Siden den gang er det blitt 1-1 mot Strømsgodset borte, 2-2 mot Lillestrøm hjemme og 1-3-tap for Haugesund borte. Og den vonde trenden klarte ikke Vålerenga å snu mot Tromsø søndag, da det endte 1-1.

– I utgangspunktet ikke, men som kampen har vært, er det greit, sa Fagermo da han ble spurt av Discovery om hva han synes om poengdelingen.

– Vi har sluppet inn sju mål på de siste to bortekampene mot Gent og Haugesund. Defensivt er i vi i hvert fall bedre, selv om baklengsmålet ikke skal komme. Offensivt bærer det litt preg av at det er mye nytt. Vi trenger treningsfeltet nå og ukene mellom hver kamp for å få ut potensialet som er i laget, fortsatte treneren.

Lekkert

Ebiye Moses sendte TIL i ledelsen etter 65 minutter. Spissen fikk en perfekt timet chip av Ruben Yttergård Jenssen, og Moses satte ballen sikkert i mål alene med Kjetil Haug.

Ti minutter senere sto det 1-1. Fredrik Oldrup Jensen fant Henrik Bjørdal, som så at TIL-keeper Jacob Karlstrøm var på halvdistanse. Bjørdal chippet ballen lekkert over målvakten og i det tomme målet til 1-1. Det ble også sluttresultatet.

– Det var det vi fikk, og da var det vel det vi gjorde oss fortjent til. Jeg synes vi gjør mye bra i første omgang. I andre omgang er vi veldig upresise med ball og gir ballen bort for lett. Vi er ikke helt fornøyd med den andre omgangen, men ett poeng var det vi fikk. Vi får ta med oss det, sa Tromsø-trener Gaute Helstrup til Discovery.

Vålerenga er nummer sju på tabellen og taper stadig terreng til teten. Tromsø er på 13.-plass med 14 poeng.

