Eiking-lagkamerat best av utbryterne – tok sterk etappeseier i Vueltaen

sport

Det ble utbryternes dag på den 203 kilometer lange etappen fra Santo Domingo de Silos til Picon Blanco.

Et brudd på åtte ryttere opparbeidet seg underveis på etappen et forsprang på nærmere ni minutter. Hovedfeltet nærmet seg noe ved inngangen til den siste brutale stigningen, men det var likevel klart at etappevinneren satt blant utbryterne.

De åtte i front ble til fem, og deretter tre, i første del av den periodevis svært bratte motbakken mot målgangen i Picon Blanco. Til slutt sto seierskampen mellom estlandske Rein Taaramäe, franske Kenny Elissonde og amerikaneren Joe Dombrowski.

På de siste kilometerne viste Taaramäe seg som den klart sterkeste av de tre etter å latt andre stå for angrepene i første halvdel av stigningen. Han kom til mål i ensom majestet.

Overtok ledertrøya

Etappeseieren var Taaramäes andre i Vueltaen. Den første kom helt tilbake i 2011.

Mandag fikk han i tillegg den røde ledertrøya i det spanske treukersrittet på kjøpet. Den slovenske superstjernen Primoz Roglic mistet den.

Joe Dombrowski endte på annenplass på etappen, mens Elissonde endte som nummer tre.

I sammendraget har etappevinner Taaramäe nå 25 sekunder tilgode på Ellisonde og ytterligere fem sekunder til Roglic.

Carapaz-trøbbel

Også Vueltaens antatte sammenlagtkandidater fikk målt krefter på de siste kilometerne mandag. De fleste av dem krysset målstreken ett minutt og 48 sekunder bak vinneren. Et av unntakene var den ferske olympiske mesteren Richard Carapaz. Han fikk trøbbel mot slutten og tapte ett minutt til Roglic & co.

Den sterke ecuadorianeren ble nummer tre i årets Tour de France.

Etappevinner Taaramäe er lagkamerat med Odd Christian Eiking, som også er en del av Vuelta-mannskapet til Intermarche-Wanty-Goubert. Han krysset målstreken som nummer 45 mandag, tre minutter og 19 sekunder bak teten.

Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm skal begge sykle for det belgiske laget neste sesong.

(©NTB)