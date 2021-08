Avis: Linnes klar for gamleklubben Molde

sport

Avisen skriver at Linnes blir tema på pressekonferanse klokken 14 tirsdag.

29-åringen ankom Molde mandag.

– Ja, det stemmer at Linnes kommer til Molde. Jeg kan bekrefte at han og familien kommer på Aker stadion mandag. Vi skal ha en samtale for å se om vi blir enige om en avtale, sa klubbens direktør Ole Erik Stavrum til Rbnett mandag.

Linnes har vært en fast inventar på høyrebacken til Galatasaray de siste fire og en halve sesongene, og fikk 22 ligakamper sist sesong for den tyrkiske storklubben. Det ble også to seriegull, to cuptitler og to supercuptitler med Galatasaray.

Nå er det klart at han er tilbake i Molde, der han fikk 148 kamper fordelt på fire år. Med klubben vant han Eliteserien i 2012 og 2014, samt cupen i 2013 og 2014.

Moldenserne leder Eliteserien med 33 poeng etter 16 kamper. Andreplasserte Bodø Glimt har 28 poeng på 15 kamper.

(©NTB)