IHF-endring gir tøffere vei til VM-sluttspillet for håndballjentene

Norge spiller i gruppe C og møter Romania og to asiatiske motstandere i gruppespillet.

Gruppespillet består av åtte grupper med fire lag. De to beste går videre til mellomrunden, hvor gruppene A og B, C og D, E og F, G og H slås sammen.

De to beste lagene fra disse fire gruppene går videre til kvartfinaler, og det er her at Det internasjonale håndballforbundet (IHF) har gjort en endring, melder dansk TV2. I mennenes VM i Egypt møttes lagene i A/B og E/F, og C/D ble satt opp mot G/H-gruppene. I kvinnenes VM blir det lagene fra A/B og C/D, E/F og G/H som møttes.

Stor betydning

Det høres kanskje ikke ut som noen stor forskjell, men i dette tilfelle, som ble kjent først fem dager etter trekningen, vil det ha en kjempestor betydning,

Slik det er nå, vil lagene som ble blant de seks beste i OL – Frankrike, Russland, Norge, Sverige, Nederland og Montenegro – alle befinne seg i gruppene A-D.

Norge, Frankrike, Russland og Nederland har dominert kvinnehåndball de siste årene og nærmest abonnert på semifinaleplasser i mesterskapene. Nå får bare to av dem sjansen til nå en semifinale.

Mindre stress

Danske jubler ettersom de er på den andre siden av tablået sammen med VM-arrangørene Spania.

I en epost til danske TV2 begrunner IHF den sene endringen med at dette oppsettet vil gi mindre stress rundt logistikken ettersom lagene kan bo i de samme byene de spiller sine innledende kamper i.

Det har ikke lyktes NTB å få en kommentar fra landslagssjef Thorir Hergeirsson.

