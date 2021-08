Jakobsen spurtet til seier i Vueltaen: – Drøm i oppfyllelse

sport

Det ble ikke overraskende spurterne som gjorde opp om seieren på den 164 kilometer lange etappen fra El Burgo de Osma til Molina de Aragon.

Utbryterne var innkjørt med rundt 15 kilometer igjen å sykle. Da hadde spurtlagene for lengst tatt kontroll i front av feltet.

På de siste hundre meterne ble det feltets raskeste menn som gjorde opp. Der var Jakobsen sterkest. Nederlenderen skadet seg svært stygt under etapperittet Polen rundt forrige sesong.

– Dette er en drøm som går i oppfyllelse. Etter krasjen ble veien tilbake lang, sa Jakobsen tirsdag.

– Men jeg er glad for å være her. Det krevde mye tid og mye innsats fra veldig mange mennesker. Dette er også deres seier, fortsatte han.

Franske Arnaud Demare fulgte nærmest Jakobsen tirsdag, mens danske Magnus Cort Nielsen ble tredjemann.

Utfallet av etappen medførte ingen endringer i sammendraget. Estlenderen Rein Taaramäe, som imponert med en sterk etappeseier mandag, beholder dermed den røde ledertrøya til tross for at han veltet to kilometer før mål.

Han har 25 sekunder tilgode på Kenny Ellisonde og ytterligere fem sekunder til den slovenske stjernen Primoz Roglic.

